Андрей Воробьев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и 35-летием ведомства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подмосковным спасателям государственные и областные награды, а также поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и 35-летием ведомства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником и 35-летием МЧС. Это министерство, которое создавалось в очень сложные для нашей страны годы. Нужно было решать огромное количество задач и обеспечивать ключевую потребность человека, наших семей — безопасность», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что благодаря отваге, храбрости и профессионализму сотрудников МЧС было спасено огромное количество жизней.

«С первого дня наш президент поддерживал МЧС, всегда особенно подчеркивал важность миссии спасателей, уделял внимание их оснащению и т. д. Мы в Московской области стараемся использовать современные, передовые методики реагирования на чрезвычайные ситуации», — добавил губернатор.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

По его словам, сейчас на службу в МЧС из академий, из училищ приходят молодые ребята. И когда каждый спасатель обладает всеми необходимыми навыками, умеет использовать все новое, прогрессивное в дополнение к храбрости и отваге приходит результативность.

«Сегодня я хочу поблагодарить министра МЧС, а также вас, Алексей Анатольевич (Павлов, начальник ГУ МЧС России по Московской области), весь личный состав, и по поручению президента вручить государственные награды, а также наши региональные», — отметил глава Подмосковья.

В 2025 году в Московской области ликвидировано девять чрезвычайных ситуаций, 13 тыс. техногенных и 146 ландшафтных пожаров и т. д. Число крупных возгораний в сравнении с 2024 годом уменьшилось вдвое. Благодаря работе пожарных и спасателей спасено свыше 6 тыс. человек.

Вручение наград

Старшему лейтенанту внутренней службы, начальнику караула 4 ПСЧ 15 пожарно-спасательного отряда Максиму Десятникову, который в марте 2024 года выводил людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холла», и старшему прапорщику внутренней службы, помощнику начальника караула 6 ПСЧ 29 пожарно-спасотряда Алексею Холопов, который спасал людей из пожара в пятиэтажке в Серпухове, губернатор вручил медаль «За отвагу на пожаре».

Холопов рассказал, что в МЧС он отработал почти 25 лет. Он пришел на службу в пожарную охрану сразу после армии. Один из самых сложных выездов для его караула за последнее время, как признается спасатель, стал пожар в пятиэтажке на улице Чернышевского в Серпухове.

«В марте прошлого года на 4 этаже пятиэтажки произошел взрыв газа. По прибытии мы увидели, что идет черный дым со всех сторон дома. На пятом этаже были заблокированы люди, было видно, как женщина с ребенком сидит возле окна и не может выбраться. Благодаря слаженному действию коллектива и караула мы разобрали завал, охладили пятый этаж и спасли людей с верхних этажей здания», — вспомнил Холопов.

Под руководством прапорщика внутренней службы, командира отделения 4 ПСЧ 15 пожарно-спасательного отряда Николая Бурды из «Крокус Сити Холла» вывели и передали врачам свыше 15 человек. В рамках торжественной церемонии его наградили медалью «За спасение погибавших».

Майор внутренней службы, начальник караула 61 ПСЧ 19 пожарно-спасательного отряда Дмитрий Триполитов удостоен почетного звания «Заслуженный пожарный Московской области». Спасатель рассказал. что его общий стаж службы — 19 лет.

«Очень приятно, что сегодня я удостоен такой награды, что руководство оценило мою работу. Вся наша служба — на благо нашей Родины, государства, на благо людей. Я благодарен ребятам, с которыми нахожусь плечом к плечу, за их службу. Сплоченность коллектива пожарной охраны помогает нам справляться с разными, даже очень сложными задачами», — добавил Триполитов.

В ряду подмосковных спасателей есть не только мужчины, но и женщины. Спасатель поисково-спасательного поста 313 ПСЧ ТУ № 4 Мособлпожспас Жанна Курлыгина удостоена почетного звания «Заслуженный спасатель Московской области». Благодаря ее работе за все время помощь получили в общей сложности около 250 жителей области.

«Я пришла в профессию в 2008 году, можно сказать, случайно, но так получилось, что осталась надолго. Работаю вот уже 17 лет. Задачи у женщин в нашей профессии такие же, как и у мужчин. Однако в коллективе у нас, можно сказать, связующая роль. Мы, наверное, привносим больше милосердия, заботы», — отметила Курлыгина.

Сильная и слаженная команда

В регионе участвует в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в спасении людей около 29 тыс. человек, в том числе 14 тыс. спасателей и пожарных.

«Хочу поздравить с профессиональным праздником и 35-летием со дня основания МЧС коллег, ветеранов. Наша служба по праву объединяет одних из самых достойных и преданных долгу людей. Спасатели Подмосковья с честью выполняют свой профессиональный и человеческий долг», — сказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

Он подчеркнул, что это сильная и слаженная команда, где плечом к плечу стоят пожарные и спасатели, водолазы и кинологи, взрывотехники, инспекторы госпожнадзора и ГИМС, специалисты гражданской обороны и Системы-112.

«За эти 35 лет спасены десятки тысяч людей, потушено сотни тысяч пожаров. Наш личный состав принимал участие в ликвидации сложнейших ЧС и уникальных спасательных операциях как в регионе, так и за его пределами. Отдельную благодарность за поддержку и взаимодействие хочется выразить губернатору Московской области, правительству и федеральным органам исполнительной власти», — добавил Павлов.

Оснащение

В рамках подмосковной программы «Обновление и совершенствование парка техники пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований МО в 2025–2030 гг.» в регионе каждый год закупают свыше 20 единиц основной и спецтехники — пожарные автолестницы, автоцистерны, аварийно-спасательные автомобили, тепловизоры и многое другое.

Еще подать заявку на ремонт пожарной техники и отследить ее статус теперь можно онлайн. Это позволяет уменьшить время простоя с 14 до 5 дней.

На выставке, которая была приурочена к 35-летию МЧС РФ, Воробьеву показали новые FPV-дроны и другие образцы пожарно-спасательной техники, в том числе современные российские разработки, средства самоспасения, системы оповещения и т. д. Еще для гостей подготовили фотовыставку.

В 2025 году для противопожарной службы область закупила около 150 легких FPV-беспилотников, которые способны облететь место возгорания, заглянуть туда, куда не может добраться человек, а если нужно, то и доставить средства спасения на верхние этажи высотных домов.

Спасатели проходят спецобучение, чтобы работать с БПЛА. В ближайшее время ожидается поставка еще 4 тяжелых дронов, которые смогут тушить возгорания на высоте.

Цифровизация

В рамках пилотного проекта «Цифровой пожарный гарнизон» МЧС уходит от бумажной работы. Больше специалисты не будут вручную заполнять журналы. Теперь при вызове расчет и техника назначаются автоматически.

Также в 2026 году в планах запустить мобильное приложение для планшетов пожарного, где спасители смогут автоматически проложить маршрут к месту ЧП, сразу получить все необходимые сведения об объекте, и, например, узнать, где поблизости располагается гидрант. Это, в том числе, позволит уменьшить время тушения огня, а значит — спасти больше жизней.

«Мы стараемся искать, внедрять и использовать все то, что считаем очень важным и полезным в работе. Это касается экипажа пожарной машины, работы диспетчеров, реагирования. Все, что касается цифровых решений в части нахождения водозабора и наиболее оптимального пути ликвидации пожара, других мероприятий. Я очень надеюсь, что в этом зале — все те, кто разделяют эту идеологию, понимают ее важность», — отметил губернатор.

Он еще раз поблагодарил дружную команду спасателей за ликвидацию аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций, которые случились в этом году.

«Вы это делаете качественно, своевременно», — заключил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.