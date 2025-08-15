Андрей Воробьев поздравил со 100-летием ветерана ВОВ Наталью Беликову

«Войну Наталья Андреевна встретила 16-летней девушкой. Во время авианалетов боролась с зажигательными бомбами на крышах, ходила на работу под обстрелами, рыла противотанковые рвы. В 1942 году стала телефонисткой центрального узла, обеспечивая связь в осажденном Ленинграде», — рассказал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

После войны героическая женщина переехала в Мытищи вместе с супругом Михаилом. Здесь она почти 30 лет работала на комбинате «Стройпластмасс». Беликова стала примером преданности своему делу и наставником для многих молодых специалистов.

Она награждена медалями «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также имеет юбилейные медали ко Дню Победы.

«От всей души желаю Наталье Андреевне крепкого здоровья, тепла и заботы близких», — высказался губернатор Подмосковья.