Андрей Воробьев поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с теплыми словами к педагогам и поздравил их с наступающим Днем учителя. Он поблагодарил их за труд, терпение и веру в каждого ребенка.

«Вы не просто даете знания — вы формируете будущее, вдохновляете, поддерживаете и открываете новые горизонты. С наступающим праздником вас, дорогие педагоги!» — написал Воробьев в Telegram-канале.

В преддверии праздника он посетил обновленную СОШ № 8 в Химках, чтобы поздравить с праздником педагогов. В общеобразовательном учреждении работают 47 учителей. Самой школе в следующем году исполнится 70 лет — это одно из старейших учебных заведений в округе. В сентябре оно открылось после капремонта, проведенного по президентской программе.

«Знаю, как вся команда педагогов во главе с директором Ольгой Игнатьевой бережет традиции, сохраняет преемственность поколений и с уважением относится к памяти первого директора — фронтовика и Заслуженного учителя РСФСР Василия Ивановича Матвеева. Спасибо, что прививаете детям любовь к своей школе и истории!» — высказался губернатор.

Он также подчеркнул, что в школе особое внимание уделяют кадетскому направлению. Дети осваивают инженерную, парашютную и пожарную подготовку, участвуют в марш-бросках, полевых выходах, форумах. В школе есть математические классы, социально-экономический и гуманитарный профили. Всего здесь учатся 800 ребят.

