Андрей Воробьев перед 23 Февраля вручил государственные и областные награды

В Доме правительства Московской области организовали мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Губернатор региона Андрей Воробьев вручил награды участникам и ветеранам спецоперации, докторам, которые лечат солдат и жителей приграничных регионов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Он поприветствовал на мероприятии людей, которые работают во благо России и региона. Встреча проводилась перед Днем защитника Отечества.

«У меня ответственная миссия — вручить государственные и областные награды. И в первую очередь сегодня мы говорим слова признательности нашим защитникам — участникам и ветеранам специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине. Конечно, спасибо и тем, кто каждый день стоит на страже здоровья людей — нашим врачам, которые также присутствуют в зале. В вашем лице я хочу поблагодарить всю дружную, большую армию тех, кто работает и в первичной зоне, и выполняет сложнейшие операции, спасая детей и взрослых», — отметил Воробьев.

Государственные награды получили и работающие в Московской области хирурги. Игорь Игнатчик из Дубненской больницы много раз ездил в полевые госпитали «за ленту». Еще он лечил людей в Курской области. За это специалист получил благодарность президента России.

Коллега Игнатчика, Леонид Толкачев из Химкинской больницы, в период командировки в Мариуполь в Донецкой Народной Республике спас около 300 человек. Он работал почти без сна и отдыха. Организовывал тяжелейшие операции.

Толкачев проявил героизм и в период пандемии. Он на протяжении 700 часов работал в «красной зоне».

Хирург организовывал экстренные операции и во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Он получил медаль Луки Крымского.

Толкачев рассказал, что стать врачом решил, взяв пример со старшего брата. Мужчина работает в Химках, но, если где-то нужна помощь, сразу туда едет. Подобное решение мужчина принимал и при теракте в «Крокусе», и во время событий в Мариуполе и Курске. Там были раненые и требовалось проводить большое количество операций.

Кому вручили медаль ордена «Родительская слава»

Медаль ордена «Родительская слава» получил участник спецоперации Сергей Константинов. Он вместе с женой Оксаной занимается воспитанием четверых детей. Упор делает на физическое развитие.

Сыновья Артем, Сергей и Николай посещают секцию карате-киокушинкай. Они выигрывают на российских и международных соревнованиях. Младшая дочь Мария учится танцам.

Осенью 2025 года ко Дню матери губернатор Подмосковья вручил жене Сергея медаль ордена «Родительская слава». Солдат в тот момент был в зоне спецоперации. Награда теперь была вручена и мужчине.

Ордена «За доблесть и мужество»

Воробьев вручил ордена «За доблесть и мужество» за выполнение боевых задач в зоне СВО. Их получили заместитель командира роты Юрий, операторы FPV-дронов Никита и Богдан, стрелок Александр. Он во время атаки солдат ВСУ ликвидировал тяжелый БПЛА «Баба-Яга». Таким образом не допустил удара по позициям российских войск.

Юрий поделился, что его мобилизовали в 2022 году. Он поехал защищать Родину в зону СВО.

Был призван солдатом. Во время службы стал офицером. Подписал контракт с Минобороны и дальше исполняет собственный долг.

«Всем ребятам, которые находятся сейчас в зоне СВО, хочу сказать: «Так держать, мужики! Мы обязательно увидим нашу победу!» — заявил мужчина.

Ордена Преподобного Сергия Радонежского

Первый Орден Преподобного Сергия Радонежского получил Юрий Лысенков. Он в 2022 году пошел в зону спецоперации добровольно. После возвращения стал руководителем отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Рузе.

Мужчина занимается оказанием помощи семьям солдат. Адресно помогает при появлении проблем в быту. Лысенков предложил проект по организации уроков тактической медицины в школах. Также ему дали премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело».

Лысенков рассказал, что, в рамках проекта, во все школы округа передают укомплектованную тактическую аптечку. Она используется для организации уроков «Основы безопасности и защиты Родины». Впервые с такой идеей выступил президент РФ Владимир Путин.

«Спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку не только этого, но и других наших проектов. Мы также создали большой мобильный музей, который возим на различные мероприятия. В нем около 100 экспонатов, в основном это трофеи специальной военной операции — БПЛА и многое другое. Показываем их детям, рассказываем, как все это применяется на фронте», — заявил Лысенков.

Еще Орден Преподобного Сергия Радонежского получил ветеран спецоперации, кавалер Ордена Мужества Виктор Дядюра. Он руководил десантно-штурмовой ротой. Однажды совершил подвиг — отвлек удары бойцов ВСУ на себя и спас жизни соратников.

Во время этого Дядюра лишился ноги. Он состоит в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Руководит военно-патриотическим клубом «Штурмовик» в Щелкове, учит молодых людей воздушно-десантной подготовке. На курсах рассказывает о том, как прыгать с парашютом, управлять беспилотниками и о другом.

Дядюра рассказал, что в июне 2023 года его штурмовой отряд был одним из первых, кто встретил контрнаступление ВСУ. Боестолкновения проходили около четырех дней. Были раненые и контуженные, поэтому пришлось ехать в точку эвакуации.

Поскольку группа оказалась в кольце, кто-то должен был остаться и прикрывать ее. Дядюра сделал это вместе с двумя солдатами. Начался тяжелый бой. В результате него солдат лишился ноги, однако находящиеся с ним рядом соратники помогли выбраться.

В январе 2024 года Дядюра опять отправился в зону СВО. Перед этим ему установили протез бедра.

В дальнейшем Дядюра выполнял иные задачи. Он работал в командном пункте, следил за действиями штурмовиков ВС РФ, используя БПЛА и рации. Полноценно вернулся в июне 2024 года.

В апреле 2025 года заработало военно-патриотическое объединение «Штурмовик». Инструкторы там — ветераны СВО. Они делятся знаниями и опытом с подростками от 14 лет и старше.

Военно-патриотически объединение начало развиваться. Заработали отделения как в Щелкове, так и во Фрязине. В ближайшее время филиал может появиться в Лосино-Петровском. В дальнейших планах — расширение на всю Московскую область и РФ.

