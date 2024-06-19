Андрей Воробьев ознакомился с работой протезно-ортопедического центра в Коломне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с работой предприятия «Протэкс-Центр» в Коломне, осмотрел производство, пообщался с сотрудниками и бойцами СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2024 году Подмосковье предоставило центру здание, где был открыт реабилитационный центр со стационаром на 30 мест для участников спецоперации.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности», — сказал губернатор.

Он уточнил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы, которые получили тяжелые ранения.

«И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.

Высокотехнологичная производственная база

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

«Протэкс-Центр» начал работать свыше 30 лет назад. Предприятие выпускает около 250 видов средств реабилитации — от костылей до протезов с микропроцессорами. Еще в центре помогают пациентам с адаптацией к техизделиям. Среди них — военные, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий. Каждый протез изготавливается индивидуально, на предприятии проводят примерку и подгонку.

У центра есть своя высокотехнологичная производственная база с цехами разработки и сборки модульных протезов, производства экзопротезов, металлообработки, а еще обувной и швейный цеха.

«Наш центр работает с 1992 года. Мы занимаемся обеспечением инвалидов всеми техническими средствами реабилитации — это протезы нижних и верхних конечностей, туторы, корсеты, коляски, слуховые аппараты, трости, костыли и многое другое», — отметил гендиректор «Протэкс-Центра» Владимир Чермянин.

Ускорение работы

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Он добавил, что сегодня делается акцент на протезировании участников спецоперации.

«Как говорит президент (РФ Владимир Путин – ред.), необходимо делать для них самые технологичные, самые функциональные изделия. Чем мы и занимаемся. Все услуги, как по протезированию, так и по реабилитации, бесплатные», — уточнил руководитель предприятия.

По его словам, ранее работа в центре строилась так: забирали бойца из госпиталя, привозили на предприятие на день, тратя на дорогу не менее 2 часов, делали примерку, а вечером отвозили его обратно. И так несколько раз. Из-за этого изготовление протеза могло длиться до полугода.

«Но теперь, когда губернатор принял решение о необходимости открыть реабилитационный центр в едином комплексе с предприятием, мы рассчитываем, что процесс производства изделий сократится до 2-3 недель. Это в разы быстрее! И качество возрастет. Пациент будет проходить полноценную реабилитацию, получать необходимые навыки обращения с протезами», — поделился Чермянин.

Реабилитация для бойцов СВО

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Воробьеву рассказали, что в центре каждый год смогут принимать около 500 участников спецоперации со всей страны. Курс реабилитации длится 14 дней. В него входят протезирование, обучение ходьбе, социальная, профессиональная и бытовая адаптация.

Для пациентов доступны массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, тренажеры, бассейн, теплокамеры и соляная пещера. Пострадавшие бойцы могут рассчитывать на психологическую и юридическую поддержку. Еще в центре работает выездная бригада для помощи на дому.

«В нашем зале ЛФК пациенты приобретают первые навыки ходьбы. Сперва они ходят с помощью брусьев, потом включаются ступеньки, различные препятствия. И заключительная фаза — дорожка с биологической обратной связью. Это редкое оборудование, оно позволяет снимать гониограмму ходьбы», — пояснил первый заместитель гендиректора «Протэкс-Центра» Владимир Тарасов.

Он добавил, что сначала на предприятии делают лечебно-тренировочный протез из термолина, на нем специалисты отрабатывают все замечания, которые возникают у будущего владельца — болевые ощущения, невромы, неудобства и т. д. Затем сравнивают гониограммы здоровой ноги и протеза, смотрят, насколько они соответствуют друг другу. В случае если все хорошо, регулировка не требуется, то выпускают протез. Однако иногда пациенту приходится менять схему протезирования или комплектацию.

Командир огневого расчета Игорь Подустов за успешное выполнение задач награжден орденом Мужества. Вместе с сослуживцами он ликвидировал стратегически важную цель противника, которую выявила разведка. Но боец попал под ответный огонь и получил тяжелое ранение.

«Мне поставили протез, болевых ощущений никаких не испытываю, нося его. Я могу не только свободно ходить, но даже на машине за рулем езжу, на велосипеде катаюсь. Бионический протез, конечно, лучше, чем механический. Самое главное его преимущество – безопасность. Он понимает многие функции — например, ходьба по ступенькам. А в случае вероятности падения застопорит движение», — рассказал губернатору Подустов.

Юрий из Луганска получил минно-взрывное ранение, причиной стал разрыв мины «Лепесток».

«Приехал в Коломну, чтобы пройти протезирование и реабилитацию. Надеюсь, что скоро смогу свободно ходить — костыли уже надоели. Дома ждут жена, сын, дочка», — отметил Юрий.

Воробьев пожелал ребятам скорейшего восстановления и возращения домой.

Психологическая поддержка

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

«Протэкс-Центр» активно сотрудничает с госпиталями Минобороны РФ (Вишневского, Бурденко и другими) и ФСБ в Голицыне, центром реабилитации «Ясенки», госфондом «Защитники Отечества». На предприятии трудятся квалифицированные врачи-ортопеды, реабилитологи, инженеры, технологи, физиотерапевты и психологи.

«Я занимаюсь решением психологических проблем пациентов. В частности, это касается посттравматического синдрома», — уточнила клинический психолог Олеся Цыганкова.

По ее словам, на сегодняшний день есть очень мало инструментов, использующихся в работе с данной категорией людей. Поэтому в центре разрабатывают, апробируют и внедряют новые методики. В них упор идет на современные VR-технологии с использованием виртуальных очков.

«Это очень эффективный метод приведения психоэмоционального состояния пациентов в норму. Острый травматический период как правило купируется непосредственно в госпитале, где бойцы проходят медицинскую реабилитацию», — добавила специалист.

Она пояснила, что посттравматический синдром является отсроченным по времени заболеванием. Симптоматика у человека скрыта, и могут быть разные последствия — в социализации, трудоустройстве. Иногда человек закрывается в себе, не может нормально контактировать в социуме. Задача специалистов — помочь ему полностью восстановить или сформировать правильный подход к полноценной жизни.