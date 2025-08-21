«В первую очередь, это успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах, в критериях также — успехи учеников в спортивных турнирах, творческих конкурсах и фестивалях», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Как добавил губернатор, в 2025 году впервые учитывали в оценке и внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

По его словам, на форму педагогов в этом году приехали более 350 человек и еще тысячи специалистов смотрят онлайн.

Форум педагогов в этом году проходит 14–28 августа. В нем принимают участие 15 тыс. работников образования Подмосковья.