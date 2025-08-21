Андрей Воробьев: одна из наших задач — объективная оценка качества образования
Фото - © Екатерина Агеева
Одна из задач властей Подмосковья — объективная оценка качества образования в школах региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В первую очередь, это успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах, в критериях также — успехи учеников в спортивных турнирах, творческих конкурсах и фестивалях», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Как добавил губернатор, в 2025 году впервые учитывали в оценке и внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).
По его словам, на форму педагогов в этом году приехали более 350 человек и еще тысячи специалистов смотрят онлайн.
Форум педагогов в этом году проходит 14–28 августа. В нем принимают участие 15 тыс. работников образования Подмосковья.