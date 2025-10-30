Андрей Воробьев назвал достижением закрытие всех детских домов в Подмосковье

Закрытие всех детских домов в Подмосковье — огромное достижение, которое было бы невозможно без добрых и душевных людей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Еще 12 лет назад в области было 44 детских дома. Сейчас все они закрыты. 99% детей-сирот воспитываются приемными родителями. Каждый год семью обретают около 2 тыс. ребятишек. Однако, если сразу подобрать приемную семью ребенку не получается, то дети временно находятся в семейных центрах (как правило — не больше 2 месяцев), где с ними работают психологи, педагоги и другие специалисты.

«Закрытие детских домов в Подмосковье — мы считаем это своим достижением. Это было бы невозможно сделать без людей добрых, душевных, необыкновенных, которые несут эту ношу. Но эта ноша не давит, эта ноша делает счастливыми и детей, и родителей, с которыми я имел честь встречаться, наверное, во всех больших и малых городах Подмосковья», — сказал Воробьев во время форума приемных семей региона.

В Подмосковье работают школы приемных родителей, где они проходят подготовительные курсы. Им дают базовые знания по психологии, педагогике, медицине, юридические советы о том, как защищать права и интересы ребенка. Узнать о школах подробнее можно на сайте.

