Андрей Воробьев: население Подмосковья растет на 80–90 тысяч человек каждый год

Московская область растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что этот факт безусловно является вкладом миграционных процессов. Рождаемость также повышается, но и прослеживается заметный приток новых жителей.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Ранее председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев отметил, что Подмосковье входит в число лидеров среди регионов РФ по рождаемости. В 2023 году в регионе на свет появились 73 тыс. детей. По приросту рождаемости Подмосковье несколько лет занимает второе место в ЦФО.