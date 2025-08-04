Андрей Воробьев: начинается активная фаза подготовки к новому учебному году

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В 2025-2026 учебном году школьники Московской области продолжат учиться по триместровой системе. Согласно утвержденному календарному учебному графику, учебный год начнется 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. В течение этого периода предусмотрено 6 учебных модулей и 5 каникулярных периодов, каждый из которых будет длиться не менее 7 календарных дней (исключая летний отдых).

Ранее пресс-служба Мингосуправления Подмосковья сообщала, что с начала года комплексной услугой «Скоро в школу» на портале госуслуг региона воспользовались порядка 2,5 тыс. раз. В рамках одной комплексной услуги многодетные семьи могут оформить выплату на школьную форму, а малообеспеченные с ребенком-инвалидом — выплату на питание и одежду. Если в такой семье есть будущий первоклассник, можно оформить подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Подать заявление можно одновременно сразу на всех детей в семье.