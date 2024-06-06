Андрей Воробьев: хотелось бы, чтобы биометрия применялась во всех сферах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что биометрию будут применять во всех сферах, в том числе в интересах безопасности.

Губернатор выступил на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Биометрия — это неизбежность. Но я согласен, что это все основано на принципах добровольности. Действительно, никто никого не заставляет. Я еще раз на свою колею заеду. Это (применение биометрии - ред.) удобно, поэтому люди соглашаются, потребители услуг соглашаются и охотно используют биометрию. Поэтому я думаю, что распространение, внедрение ее будет очень-очень заметным. Хотелось бы, чтобы это было во всех сферах, в том числе и в связанных с безопасностью человека», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор отметил, что с помощью биометрии можно добиться очень серьезных результатов в хозяйственной повестке. Вопрос доверия к этой системе можно сравнить с лояльностью жителей к деятельности губернатора.