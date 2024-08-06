Андрей Воробьев: до 15 августа в Подмосковье проверят каждое учебное заведение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в 2024 году еще 3 тыс. учителей выбрали для работы Московскую область. Власти помогают педагогам и предлагают разные меры поддержки. По словам главы региона, самый важный момент — это безопасность. Поэтому будут обустроены 1729 пешеходных переходов около школ.

«Большая часть работ уже сделана, остается привести в порядок еще 604 локации. Дополнительно проверим пешеходные переходы рядом с детскими садами», — добавил губернатор Подмосковья.

Воробьев напомнил, что занятия в школах начнутся 2 сентября. В День знаний для школьников подготовят масштабный праздник — квесты, ярмарки и концерты пройдут в 80 парках региона.