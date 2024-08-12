Воробьев: для помощи переселенцам из Курской области сделают цифровую платформу
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Для помощи переселенцам из Курской области подготовят цифровую платформу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Существует запрос на элементарные потребности, - и гигиенические, и вещи, и другие нюансы. Не хочу сейчас в подробности уходить. Но в любом случае такой запрос есть. Мы его получили от жителей», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Также он добавил, что вскоре будет создано и запущено приложение, которое удобнее и более персональное с точки зрения оказания помощи и удовлетворения тех первоочередных запросов, которые просят от правительства семьи и дети.
Губернатор заключил, что цифровая платформа будет готова в ближайшие два-три дня.
ВСУ перешли границу РФ в Суджанском районе Курской области 6 августа. В атаке участвовали до тысячи человек.