Андрей Воробьев: более 150 тыс ребят из Подмосковья отдохнули в детских лагерях

Оздоровительная кампания в Подмосковье стартовала в конце мая. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, уже более 150 тыс. ребят отдохнули этим летом в детских лагерях, в том числе на море. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой. В этом году организовали отдых в более 1 тыс. детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 — на Черном море», — отметил губернатор.

По его словам, власти региона уделили особое внимание тем, кому необходима забота, поддержка. Так, в лагере «Литвиново» за это лето смогут бесплатно отдохнуть порядка 3 тыс. детей, чьи отцы участвуют в спецоперации.

Воробьев добавил, что около 4,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут провести несколько недель на побережье Черного моря. У Подмосковья еще есть льготные категории — многодетные семьи, семьи с низкими доходами и детьми-инвалидами, которые могут получить компенсацию за путевку в лагерь.

«За июнь–июль в детских лагерях побывало уже более 150 тыс. ребят, планируем, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тыс.», — сказал глава области.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

За первые два месяца текущего лета в загородных лагерях побывали порядка 80 тыс. детей, в пришкольных — около 70 тыс., а на Черном море отдохнули 3,5 тыс. детей.

Подмосковные детские лагеря

В Московской области расположены 22 федеральных загородных лагеря, два региональных, 11 муниципальных и 70 частных. Их тематика самая разнообразная — творческие, спортивные, военно-патриотические, туристические, палаточные, языковые, экологические, музыкальные, технические.

Больше всего лагерей находятся в округах Пушкинский и Коломна (по 13), Руза (9), Истра (8), Раменский (7). Выбрать подходящее место для отдыха ребенка родители могут на тематическом сайте.

Как и в 2023 году, 3 тыс. детей от 7 до 15 лет, чьи отцы участвуют в СВО, могут отдохнуть в лагере «Литвиново». Он входит в топ-10 лучших летних оздоровительных учреждений страны. Лагерь находится в живописном месте Наро-Фоминского округа, около деревни Литвиново. Его площадь — свыше 15 га. На территории есть 14 детских спальных корпусов, два корпуса для проживания сотрудников, киноконцертный зал, досуговый центр, лечебный корпус с двумя бассейнами, столовая.

Для ребят работают два спортивных и тренажерный залы, столы для настольного тенниса, открытый теннисный корт, ролледром, дартс, бильярд, боулинг, поле для мини-гольфа, три футбольных поля, универсальная спортивная, баскетбольная, а также по две волейбольные и бадминтонные площадки, полоса препятствий для сдачи ГТО, воркаут-зона.

Еще там организованы кружки робототехники, мягкой игрушки, бумагопластики, бисероплетения, живописи, квиллинга, термомозаики, искусства Китая, лепки, папье-маше, валяния из шерсти, хореографии, хоровая студия, клуб литераторов.

Отдых на Черном море

Кроме того, подмосковные ребята из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и сироты могут отправиться в детские лагеря, которые находятся на побережье Черного моря.

В 2024 году отдых организован в четырех таких лагерях: «Золотой колос» в Туапсе, «Лазуревый берег» в Геленджике, «Электрон» и «Родник» в Анапе. За детьми постоянно присматривают опытные педагоги и вожатые. Большое внимание уделяется питанию и физической активности. В программу для ребят включены плавание, игры на пляже, конкурсы, творческие мастер-классы, развивающие занятия, экскурсии.

Для детей предоставлен не только бесплатный отдых, но и трансфер на побережье поездами РЖД. Еще есть компенсация за путевку до 28 тыс. рублей. Все документы можно оформить на региональном портале госуслуг или в МФЦ.

Подмосковье также организует бесплатный отдых для детей из новых регионов страны — Новоазовского района и Макеевки. В августе 400 ребят от 7 до 15 лет смогут отдохнуть в двух лагерях, которые находятся в Анапе — «Буревестник» и «Премьера».