Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ c юбилеем. Он вместе с депутатом Госдумы, членом фракции «Единая Россия» Бекханом Агаевым приехал в легендарное подразделение, чтобы вручить награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Хочу поздравить каждого из вас, всех членов ваших семей с днем образования воинского соединения, которое с первого дня и до настоящего времени решает самые серьезные задачи, связанные с защитой Отечества. Я горжусь, что на территории нашего Подмосковья находится такое подразделение», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил главу филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгу Ермакову, так как она несет очень важную миссию и в рамках работы организации, и в объединении жен, семей офицеров.

«Слова, которые, прежде всего, применимы к бригаде — это братство, семья. Мы, люди гражданские, понимаем, что со своей стороны должны всегда и особенно в это сложное и ответственное время находиться рядом. Поэтому строим детсады и школы, стараемся сделать так, чтобы Кубинка менялась. Ребята, мы вами гордимся и дорожим. С праздником вас! И возвращайтесь домой с Победой!» — подчеркнул Воробьев.

История бригады

Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец

45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада спецназа ВДВ — одно из самых боеспособных подразделений ВС РФ. В нее могут попасть только через строжайший отбор. Бригаду сформировали 30 лет назад в Кубинке на базе 218-го отдельного батальона спецназначения и 901-го отдельного десантно-штурмового батальона.

Бойцы прошли через множество горячих точек. Более 4 тыс. человек получили госнаграды, а 15 военным было присвоено звание Героя РФ. С первого дня десантники участвуют в СВО.

Награды

Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец

Командир 45-й бригады, гвардии генерал-майор Вадим Паньков удостоен звания «Почетный гражданин Московской области». Он возглавляет воинское формирование 12 лет, а также лично участвовал во многих военных операциях ВС РФ с 1994 года. В 2001 году стал Героем России.

«От всего личного состава позвольте выразить слова истинной благодарности команде губернатора, всем людям, которые в это непростое время помогают воинским частям, нашим семьям, детям, родным, близким. Хотим вас заверить, что мы никогда не подводили и не подведем впредь — выстоим, выдержим и выполним задачу с честью и достоинством», — сказал Паньков.

Воробьев вручил ордена «За доблесть и мужество» бойцам, отличившимся при выполнении задач. Это старший сержант Рифатджон, ефрейтор Александр, майоры Андрей, Роман и Михаил.

Глава области осмотрел музей в местном культурно-досуговом центре (КДЦ). Здесь собраны уникальные материалы о героях-десантниках, представлены трофеи, в том числе привезенные из зоны спецоперации. С Агаевым Воробьев передал снаряжение, которое нужно десантникам-спецназовцам для выполнения поставленных перед ними задач.

Депутат напомнил, что подразделение создано в 1994 году. Оно быстро стало элитным, так как бойцы умели справляться с трудными и важными задачами. Бригада была награждена орденами Кутузова и Александра Невского, а это говорит о высоком уровне отваги, профессионализма и любви к Родине.

«Это уже не первая наша встреча с ребятами, а поздравление с годовщиной основания стало доброй традицией. Я поддерживаю связь с бойцами и командирами 45-й бригады спецназа ВДВ и узнаю, как обстоят дела на передовой. Когда возникает потребность в какой-либо помощи, то мы стремимся максимально быстро ее организовать. Все вопросы под контролем и решаются точечно», — добавил Агаев.