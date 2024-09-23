Андрей Воробьев: 90 объектов благоустроят в Подмосковье в 2024 году

В текущем году на территории Подмосковья благоустроят 90 объектов. На сегодняшний день сдали в эксплуатацию более 50%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благоустройство — это очень важная работа, в нее вовлечены жители. Знаю, что главы занимаются сопровождением, наполнением жизни парков», — сказал Воробьев на еженедельном совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов.

Он подчеркнул, что парки визитными карточками многих подмосковных городов. Только за лето их посещаемость выросла на 4,3 млн человек. Необходимо организовывать фестивали, концерты и спортивные мероприятия для людей, которые приходят в парки за позитивом и положительными эмоциями.

В преддверии зимнего сезона губернатор обратился к министрам и главам муниципалитетов с просьбой сделать все, чтобы подмосковные парки продолжали радовать местных жителей и туристов.