Андрей Травников назначил Юрия Саблина врио главы Новосибирского района

Юрий Саблин назначен врио главы Новосибирского района
Общество

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил Юрия Саблина временно исполняющим обязанности главы Новосибирского района. О кадровом решении он сообщил на встрече с активом района, передает atas.info.

Представляя нового руководителя, Андрей Травников отметил управленческий опыт Саблина и его работу в Искитимском районе, который он назвал сложным с точки зрения управления муниципалитетом.

Юрий Саблин поблагодарил губернатора за доверие и заявил, что намерен выстраивать работу во взаимодействии с депутатами и представителями муниципалитетов. По его словам, такой формат станет основой для дальнейшего развития территории.

Саблин окончил аграрный университет и академию государственной службы. В 2015 году он возглавил администрацию рабочего поселка Краснообск, а с 2021 года руководил Искитимским районом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.