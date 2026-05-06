Андрей Травников назначил Юрия Саблина врио главы Новосибирского района

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил Юрия Саблина временно исполняющим обязанности главы Новосибирского района. О кадровом решении он сообщил на встрече с активом района, передает atas.info .

Представляя нового руководителя, Андрей Травников отметил управленческий опыт Саблина и его работу в Искитимском районе, который он назвал сложным с точки зрения управления муниципалитетом.

Юрий Саблин поблагодарил губернатора за доверие и заявил, что намерен выстраивать работу во взаимодействии с депутатами и представителями муниципалитетов. По его словам, такой формат станет основой для дальнейшего развития территории.

Саблин окончил аграрный университет и академию государственной службы. В 2015 году он возглавил администрацию рабочего поселка Краснообск, а с 2021 года руководил Искитимским районом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.