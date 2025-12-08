Андрей Иванов и Денис Майданов обсудили с организациями инвалидов актуальные вопросы

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и депутат Госдумы Денис Майданов 3 декабря встретились с представителями шести общественных организаций инвалидов, поздравили их с Международным днем инвалидов и вручили денежные сертификаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла с участием представителей шести общественных организаций, среди которых местные отделения «Всероссийского общества инвалидов», «Всероссийского общества глухих», «Всероссийского общества слепых», а также организации «СОВА» и «Мир детям». Андрей Иванов поблагодарил общественников за их работу и подчеркнул важность поддержки таких организаций.

Денис Майданов поздравил участников с Днем добровольца и отметил роль волонтеров и неравнодушных граждан в обществе. Он связал празднование Международного дня инвалидов и Дня добровольца, подчеркнув их значимость для социальной сферы.

После официальной части участники обсудили насущные проблемы. Среди них — необходимость ремонта пандуса и потолка в штабе Звенигородской организации, замена окон в офисе «Всероссийского общества инвалидов», а также вопросы транспортной доступности у станции «Перхушково» и организации маршрута до Клинико-диагностического центра в селе Ромашково. Администрация округа пообещала решить эти задачи до Нового года. Также обсуждалась организация специальных курсов для участников специальной военной операции, потерявших слух, совместно с госпиталем имени Вишневского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.