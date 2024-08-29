Андрей Березин: биография и карьера предпринимателя в Евроинвест Девелопмент

Андрей Березин — предприниматель, инвестор, меценат. Является одним из основателей холдинга «Евроинвест Девелопмент». В настоящее время среди его инвестиционных направлений — строительство жилых объектов, а также развитие сельскохозяйственной отрасли.

Личная информация

Андрей Березин родился в семье инженеров. Провел детство в Ленинграде. Со школьных лет имел склонность к точным наукам. Он учился в одной из школ, имеющих богатую историю. Ныне Президентский физико-математический лицей № 239 был основан еще в 1918 году и изначально предназначался для обучения рабочих. Впоследствии переквалифицированное в первое в СССР специализированное учебное учреждение среднего общего образования оно создало экспериментальную базу-лабораторию стандартов обучения физике, математике и информатике в Санкт-Петербурге.

Помимо цифр, Березина увлекала и литература. Также он занимался плаванием, академической греблей и бегом на лыжах.

В 1980-х годах будущий бизнесмен окончил школу и поступил в ЛМИ. В 1990-х Березин в соавторстве написал ряд научных публикаций. Также он занимался изучением нового для того времени раздела информатики, который развивал основы и методы классификации и идентификации предметов с объединенными признаками или свойствами. В годы обучения в вузе он вел и активную общественную жизнь: состоял в комсомоле и ненадолго становился членом Коммунистической партии СССР. По его воспоминаниям, это было скорее желание проявить свои управленческие навыки.

Импорт и рыболовецкий бизнес как начало бизнес-карьеры

В 1990-е годы, еще будучи учащимся института, Березин начал осваивать предпринимательство.

Первое время он привозил из-за границы английские женские и мужские вещи, заказанные клиентами по специальным каталогам компании. Товары хорошего качества тем не менее были доступны по цене потребителю со средним достатком. Чтобы начать этот бизнес, Березин взял заемные средства у одной из кредитно-финансовых структур.

Капитал, который был получен от продажи импортных вещей, он вложил в новый проект — рыболовецкую компанию «ОЛМА».

В 1993 году предприниматель стал сооснователем данной рыболовецкой компании. В дальнейшем она расширилась до ассоциации, в состав которой вошли 14 предприятий.

Первые шаги бизнесмена в девелопменте

После распада СССР в России 1990-х годов начал стремительно развиваться рынок ценных бумаг. Инвестиционная деятельность показала свою привлекательность, и совместно со своим деловым партнером в 1992 году инвестхолдинг открыл и Березин. «Евроинвест» первоначально занимался вложением средств в разнообразные ценные бумаги.

К концу 2010-х годов в холдинге созрела идея создания специализированного подразделения в области девелопмента.

Соавтором этой идеи и сооснователем новой компании стал Березин. «Евроинвест Девелопмент», по сути, стал логичным эволюционным шагом.

Сооснователь компании уверен, что успеху застройщика в значительной степени способствует предельная аккуратность и внимание к мелочам и на стадии проектирования, и в фазе строительства.

Новые веяния в устоявшемся бизнесе

Бизнесмен убежден, что его строительную компанию выделяет среди конкурентов отказ от устоявшихся правил и создание новых стандартов.

В 2022 году был создан образовательный проект и одновременно модное пространство — iD Club. Реализация различных общественных пространств — это важно для формирования сплоченного местного сообщества, отмечает Березин.

В 2024 году Андрей Березин и «Евроинвест Девелопмент» планирует сдать очередные дома ЖК «Мурино». В нем, как и в остальных проектах, комплексный подход состоит в планировании жилых домов как многопрофильных комплексов. Обязательным элементом всех проектов компании является развитая социнфраструктура.

Последние новости холдинга «Евроинвест Девелопмент»

В 2023 году Березин и «Евроинвест Девелопмент» раскрыли планы по строительству в своих новых жилищных кварталах экологических заправочных станций для электротранспорта.

Также в прошлом году холдинг «Евроинвест Девелопмент» вошел в число лидеров на рынке жилья Ленинградской области.

В августе 2024 года, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в мире, холдинг предложил клиентам привлекательные ипотечные условия. Квартиры стали доступны с 15-процентным первоначальным взносом и ставкой в 7,9%.

Инвестиции в инновации

В 2010 году бизнесмен принял участие в создании агрокластера «Красное знамя», который располагается в Псковской области. В 2022 году структура приобрела новые активы, позволившие ей наращивать молочное направление более интенсивно.

Несколько лет назад Березин стал основателем венчурного фонда. Основные вложения организации сегодня направлены на развитие научно-технической сферы. Так, в прошлом году «Евровенчур» представил прототип аппарата для лечения рака.

Благотворительная и образовательная деятельность

Как совладелец агропромышленных предприятий, Березин поддерживает инициативы, связанные с привлечением в отрасль молодежи. На постоянной основе сотрудники холдинга, к примеру, читают увлекательные лекции студентам различных учебных заведений, а также устраивают для них экскурсии по ферме и принимают участие в формировании агроклассов в общеобразовательных школах.

Компания также регулярно выделяет денежные средства на создание комфортных условий для обучающихся и учителей школ и вузов Ленинградской области.

Также Березин, биография которого тесно связана с городом на Неве, входит в состав попечителей Всемирного клуба петербуржцев. Его холдинг не единожды принимал участие в проведении различных мероприятий клуба, направленных в том числе на поддержку способных школьников.