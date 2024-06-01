Анастасию Заворотнюк проводили в последний путь аплодисментами

Проститься с Заворотнюк в этот день пришло очень много людей, включая знаменитостей и представителей шоу-бизнеса.

Многие из них говорили теплые слова об актрисе и рассказывали о том, какая она была при жизни.

«Я с удовольствием смотрела фильмы с ней. Очень светлая актриса была, несла добро в этот мир», — прозвучали слова в толпе около Воскресенской церкви Покровского монастыря.

Служители церкви очень деликатно оттесняют собравшихся от катафалка.

Ранее о начале карьеры Анастасии Заворотнюк рассказал креативный продюсер комедийного сериала, где она сыграла роль няни Вики. По мнению Константина Наумочкина, актриса совсем не изменилась, когда стала настоящей звездой. Она осталась все такой же открытой и понимающей.