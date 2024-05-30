Аналитики выяснили, что на подготовку к отпуску россиянам нужно 35 тыс руб

Исследование: россиянам на подготовку к отпуску нужно 35 тысяч рублей

Кошелек ЮMoney и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» проанализировали траты россиян и выяснили, что на подготовку к курортному отпуску придется потратить минимум 35 тысяч рублей.

Аналитики изучали показатели периодов с 1 апреля по 20 мая, а также с 1 по 26 мая 2023 и 2024 годов. По данным ЮMoney, с 1 по 26 мая число бронирований увеличилось на 83%, а средний чек вырос на 43%, достигнув отметки в 13 605 рублей.

Эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» заявили, что в 2024 году россиян интересует более комфортный отдых, в том числе курортного формата. Средний чек на туры вырос на 14% и составил 64 730 рублей.

«В России развивается инфраструктура для внутреннего туризма, открываются новые туристические локации, а существующие становятся лучше. У россиян появляется больше вариантов для «ленивого» отдыха, что укрепляет интерес к таким форматам отпуска», — отмечают эксперты «Чек Индекса».

Покупки в категориях пляжной одежды и косметики также выросли в сравнении с данными прошлого года. Минимальный набор для отпуска, состоящий из чемодана, купальных принадлежностей, легкой одежды, аксессуаров, обуви и косметики для загара обойдется туристам минимум в 35 тысяч рублей.

Ранее эксперты выяснили, что в России спрос на маринованные шашлыки вырос в 11 раз еще до майских праздников. Жители страны устраивали пикники уже в апреле.