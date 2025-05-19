Аналитик рассказала, как следует правильно оценивать уровень зарплат в России

Подсчёт средней зарплаты по стране не отражает реальной картины доходов большинства россиян. Среднее арифметическое искажается высокими заработками небольшой группы населения, например, топ-менеджеров, ИТ-специалистов и сотрудников в сырьевом секторе. В результате данные о «средней зарплате» (сейчас — 91 тыс. рублей) создают иллюзию общего роста благосостояния, который в реальности ощущают далеко не все, заявила РИАМО управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Ранее ТАСС сообщил, что средняя зарплата в России впервые оказалась выше 91 тысячи рублей. Быстрее всего увеличиваются зарплаты молодежи до 24 лет.

Расчёты средней зарплаты в целом по стране публикуются регулярно, поскольку они просты для восприятия и служат индикатором макроэкономических тенденций, например, для оценки динамики фонда оплаты труда и расчёта налоговых поступлений, отмечает Косарева. Они также могут использоваться в стратегических документах и переговорах между государством и бизнесом, добавляет эксперт.

«Однако для объективной оценки ситуации на рынке труда гораздо более показательны медианная зарплата и модальные значения. Медианная зарплата показывает доход, который находится ровно посередине распределения — её получает половина работников. Обычно она на 25–30% ниже средней. Также важно анализировать уровень зарплат по децилям — то есть, разбив население на 10 равных групп по уровню доходов. Это позволяет увидеть, насколько концентрированы доходы у наиболее обеспеченных слоёв», — комментирует Косарева.

По ее мнению, рост «средней» зарплаты в 2025 году в значительной степени обусловлен кадровым дефицитом, особенно в производстве, строительстве, логистике, сельском хозяйстве и сфере продаж. Компании вынуждены повышать оклады, чтобы удержать сотрудников и привлечь молодых специалистов, что и тянет статистику вверх. Особенно активно работодатели конкурируют за работников в возрасте до 24 лет — именно здесь фиксируется наибольший рост зарплат, констатирует эксперт.

«Таким образом, данные о средней зарплате в условиях кадрового голода отражают, скорее, активные усилия бизнеса по борьбе за персонал, чем общее повышение уровня жизни. Для более точной картины нужны расширенные показатели — медианная зарплата, региональный разрез, распределение по отраслям и возрастным группам», — резюмирует Косарева.