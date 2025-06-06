Аналитик ответил, реально ли запустить в России мессенджер с госуслугами

«В современной эпохе надо создавать конкурентные продукты, которые будут опережать существующие. К сожалению, мессенджеры уже созданы, а корпоративных мессенджеров в России много, и они успешны», — заявил специалист.

По мнению аналитика, люди не будут пользоваться продуктом, даже если он будет очень приятным. Например, в недавно вышедший MAX почти никто не заходит. В связи с этим на рынке складывается ситуация, в которой легко создать сам мессенджер, но непросто сделать его популярным. А полный запрет востребованных приложений по типу Telegram не даст результата.

История популярного в Китае Wechat сильно отличается от ситуации в России вводными данными. В стране отмечались малое распространение банковских карт и необходимость платежей. Так, приложение стало платежным средством для мелких платежей, затем превратилось в национальную платежную систему.