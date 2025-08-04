Аммиак превысил норму: москвичке запретили держать четырех кошек в антисанитарии

Жительнице Москвы запретили держать в антисанитарных условиях четверых кошек в квартире на улице Ладожская. Судьба питомцев беспокоила как соседей, так и жителей дома, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Жильцы многоэтажки попросили о помощи сотрудников Басманной межрайонной прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что надлежащим образом за четырьмя кошками женщина не следит.

Также в воздухе обнаружили превышение нормы аммиака в 12 раз. В результате прокурор направил иск в суд и попросил запретить женщине содержать домашних питомцев в квартире. Кроме того, сотрудник ведомства потребовал обязать собственницу помещения привести его в нужное санитарное состояние. Рассмотрение иска находится на контроле.

Ранее сообщалось, что другая москвичка содержит в своей квартире более 25 больных кошек. Соседи женщины пожаловались на неприятный аромат.