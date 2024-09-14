Одну из боевых машин американского производства Bradley захватили солдаты ВС РФ на купянском направлении. В ней отправители забыли карту одной из самых больших военных баз в США — форта Ирвин, сообщает корреспондент РИА Новости .

Выяснилось, что на ней американцы отрабатывают бои с условным противником — ВС РФ. Ранее на месте России были арабские армии, вооруженные советской бронетехникой. Однако после начала спецоперации роль «соперника» на тренировках армии США досталась отечественным солдатам.

В апреле 2024 года на базе форт Ирвин проходили учения, где американские солдаты тренировались вести городские бои. В качестве сценария была выбрана модель обороны Украиной Мариуполя. Противником выступали ВС РФ.

Ранее в России заочно признали виновным в наемничестве гражданина США Малдонадо Майкла Пола. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.