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Наемник из США не выдержал бои в конфликте на Украине

Американский наёмник Джейкоб Хендерсон, воюющий на стороне ВСУ, вернулся в США через месяц после приезда на Украину, пишет РИА Новости .

Хендерсон хотел побывать на Украине, проведя «восточноевропейские каникулы». Он прошел обучение в тренировочном лагере для иностранных боевиков во Львове.

Однако на фронте американец пожаловался на свою зарплату, а после небольшого ранения спешно убыл домой.

«Они действительно нас не учат, как возвращаться домой», — написал американец в соцсетях.

Ранее ВСУ пытались убить наемника из Великобритании.