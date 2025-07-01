Американские ученые обнаружили в космосе необычные вспышки

Американским исследователям из Инженерной школы Пратта при университете Дьюка удалось обнаружить вспышки в космосе наподобие молний с помощью специального телескопа. Эксперты ответили, что это может быть, сообщает «Царьград» .

Стоит отметить, что эти электромагнитные явления концентрируются в определенных зонах и могут занимать несколько километров. Специалисты выдвинули теорию, что это могут быть ранее неизвестные формы энергии или нематериальные сущности в космосе. На основе выявленных закономерностей эксперты предположили, что источником данных явлений могут быть особые магнитные поля или электрические разряды в глубинах Вселенной.

Руководитель исследования, доктор физико-математических наук Джонатан Риверс добавил, что эти вспышки формируются в строго определенных местах, что может говорить о том, что они имеют особую роль в энергетическом балансе. Более того, в случае подтверждения гипотезы о том, что сознание или душа существует в космосе, научные фундаментальные представления будут сильно изменены.

Сейчас ученые планируют продолжить изучение механизмов возникновения данных вспышек в космосе и рассчитывают получить четкие доказательства или опровержения существования особых форм энергии или сознания вне Земли.