Американские астронавты обслужили оборудование МКС в открытом космосе

Астронавты из США Ник Хейг и Сунита Уильямс провели обслуживание астрофизического оборудования Международной космической станции (МКС) в открытом космосе, сообщает «Интерфакс» .

Выход специалистов продлился порядка 6,5 часа.

В июне 2024 года попытка двух американских астронавтов Трейси Дайсон и Мэттью Доминика выйти в открытый космос с борта МКС завершилась неудачей. Это произошло из-за проблем со скафандром.

На МКС сейчас работает экипаж из семи человек. Это космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Кроме того, на 23 января запланирован второй выход американских астронавтов в открытый космос с борта станции.