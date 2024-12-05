Американец поймал тунца страшных размеров и установил мировой рекорд

В США рыбак поймал самого большого в мире тунца

Гигантского тунца поймали на леску еще в ноябре. Рыболов забросил наживку на 45-метровую глубину и понял, что клюнула крупная рыба.

Гилл целый час боролся с тунцом, но в итоге смог его поймать. Капитану яхты, на которой был рыбак, пришлось даже поднять якорь и развернуть судно, чтобы помочь выловить добычу.

Данные о весе пойманной рыбы отправили в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA). Если она подтвердит вес тунца, то Гилл окажется автором нового мирового рекорда.

Прошлый рекорд по весу пойманного желтоперого тунца составлял 193,6 килограмма.