Американец поймал тунца страшных размеров и установил мировой рекорд
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Рыбак из американского штата Калифорния Эрл Гилл IV побил мировой рекорд по весу пойманного желтоперого тунца. Вес добытой американцем рыбы — 200,9 килограмма, сообщает Общественная Служба Новостей.
Гигантского тунца поймали на леску еще в ноябре. Рыболов забросил наживку на 45-метровую глубину и понял, что клюнула крупная рыба.
Гилл целый час боролся с тунцом, но в итоге смог его поймать. Капитану яхты, на которой был рыбак, пришлось даже поднять якорь и развернуть судно, чтобы помочь выловить добычу.
Данные о весе пойманной рыбы отправили в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA). Если она подтвердит вес тунца, то Гилл окажется автором нового мирового рекорда.
Прошлый рекорд по весу пойманного желтоперого тунца составлял 193,6 килограмма.