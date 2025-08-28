Американец инсценировал утопление и переехал к любовнице в Грузию

Житель США Райан Б. захотел сбежать от жены и троих детей к любовнице в Грузию и инсценировал свое утопление. В итоге его поймали и отправили в тюрьму, сообщает «Bild на русском» *.

Инцидент в августе 2024 года. Чтобы воплотить план в жизнь, американец ночью отправился на озеро, затем опрокинул свой каяк, выбросил личные вещи, а сам вернулся на берег. После этого он перебрался в Канаду, а оттуда поехал в Грузию к новой возлюбленной. Мужчина предварительно перевел деньги за границу и даже сделал обратную вазэктомию.

Тело «погибшего» искали восемь недель. Затем следователи выдвинули версию, что Райан инсценировал свое утопление. Их навело на это то, что мужчина до своей пропажи стер историю браузера и подал заявку на новый паспорт.

Им удалось найти американца через номера телефонов и адреса электронной почты на его ноутбуке. В итоге мужчине пришлось вернуться в США, он оказался на скамье подсудимых. Райана приговорили к 89 дням в тюрьме — это ровно столько, сколько он считался пропавшим без вести. Также он должен будет выплатить штраф в размере 30 тыс. долларов.

Ранее на Кубани мужчина хотел убить жену и инсценировать ее суицид. Женщина притворилась мертвой после нападения, чтобы выжить.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.