Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера Подмосковья

Альпинисты и волонтеры в костюмах супергероев поздравили маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера с днем защиты детей. С крыши семиэтажного корпуса к детям спустились супергерои и вручили подарки маленьким пациентам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ежегодная благотворительная акция проводится в учреждении 12 раз при участии профессиональных альпинистов и волонтеров.

«Наши маленькие пациенты, к сожалению, не могут посещать массовые праздники, парки и развлекательные мероприятия. Поэтому детки с большим трепетом ждали у своих окошек, кто же к ним спустится и что подарит. Такая акция дарит исключительно позитивные эмоции, которые положительно отражаются на прохождении лечении», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Московского областного онкологического диспансера Евгения Инюшкина.

Детское отделение Московского областного онкологического диспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тысяч детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.