«Алло, где деньги?»: москвичи обвиняют «Почту России» в задержке выплат пенсий

Москвичи пожаловались на то, что «Почта России» неделями задерживает пенсии и пособия от Социального фонда. По словам жителей, перечисленные средства «просто растворились», сообщает MSK1.RU .

Работник инкассаторской службы Василий рассказал, что с мая находится на больничном после черепно-мозговой травмы. Он получил одну выплату от Соцфонда 5 июня, вторую ему перечислили 3 июля.

Ее направили через «Почту России», выплата должна была прийти в течение пяти рабочих дней. Однако мужчина заявил, что прошло уже три недели, а этих денег он так и не увидел — они буквально пропали.

Василий пожаловался, что «Почта России» не может сказать, куда делись его средства. Обращение на горячую линию не помогает. Вместе с тем мужчина узнал, что задерживаются не только его выплаты, но и пенсии, и средства на содержание детей. Придя в почтовое отделение, он увидел, как люди жалуются, что их деньги исчезли, и требуют разъяснений. Василий обратился в прокуратуру.

Вскоре после обращения «Почта России» вместе с Соцфондом нашли, куда делась выплата москвича — ему пообещали ее вернуть.

Ранее «Почту России» заподозрили в переводе пенсий и пособий на сторонние счета в целях получения дохода. Почта опровергла эти обвинения.