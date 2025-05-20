Аллея Памяти появилась в филиале МГИМО в Одинцове

На территории одинцовского кампуса знаменитого вуза прошло торжественное открытие Аллеи Памяти, посвященной Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны из числа выпускников, сотрудников и преподавателей МГИМО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Накануне актив студентов МГИМО-Одинцово во главе с руководителем патриотического отдела Студенческого совета Дмитрием Пешковым принял участие в высадке саженцев сирени, как символа вечной жизни и вечного торжества весны.

С приветственным словом выступил проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев. Он отметил, что при подготовке к мероприятию студентами и сотрудниками Университета было исследовано более 100 военных биографий фронтовиков-мгимовцев в целях подготовки к этому значимому событию. Сотрудники и будущие выпускники университета прошли войну в самых разных ролях: планшетисты в зенитно-артиллерийских частях, техники авиации, фельдшеры и врачи, военные переводчики; среди них — шесть Героев Советского Союза.

Студенты сделали акцент на историях героев-мгимовцев, рассказанных от первого лица. В завершение официальной части к гостям обратилась заместитель руководителя патриотического отдела Студенческого совета Софья Журавлева. В своем выступлении Софья отметила, что Аллея памяти — это символ преемственности поколений, нашей приверженности ценностям, которые завещали героические предки.

Программа мероприятия включала приветственные речи почетных гостей, песни военных лет, стихотворения, хореографическую постановку, исполняемые творческими коллективами и солистами МГИМО-Одинцово, а также коллективами колледжа МГИМО.

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