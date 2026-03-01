Али Хаменеи был убит в своем офисе утром в субботу

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своем офисе в субботу рано утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«(Верховный лидер — прим. ред.) в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем месте работы (в своем офисе), эта подлая атака произошла в первые часы утра субботы», — говорится в сообщении.

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак Израиля и США.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства.

По данным CNN, удары была направлены на руководителей Ирана, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Посольство России рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль «до нормализации обстановки».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.