Алена Сокольская выступила спикером программы стажировки для новых регионов

Глава городского округа Клин Алена Сокольская с выступила спикером программы региональной стажировки для управленческих команд Донбасса и Новороссии, сообщили в пресс-службе региона.

Обучающий интенсив организован Президентской академией РАНХиГС и Правительством Московской области.

Алена Сокольская делилась опытом и лучшими практиками Подмосковья, реализованными в нашем округе, в сегменте управления городского хозяйства.

«Новопсков, Старобельск, Белолуцк, Заайдаровка, Рубежное, Северодонецк. Меньше недели назад мы с командой вернулись с ваших территорий и знаем ситуацию там не по-наслышке. И если я сейчас, рассказывая вам про цифровизацию нашего Подмосковья, кажусь вам „гостьей из будущего“, поверьте: будущее наступает уже сейчас. Пройдёт совсем немного времени и лучшие практики заработают и у вас. Потому, что мы один народ, одна страна и мы с вами вместе!» — сказала Сокольская.

В своём выступлении она подробно рассказала о работе в рамках концессии с компанией «Газпром теплоэнерго" системе ЦУР и других практиках, в реализации которых Подмосковье является лидером в стране.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.