Алексей Демидов провел встречу со студентами в Балашихе 23 января

Актер Алексей Демидов встретился со студентами Балашихи в Российском государственном университете народного хозяйства имени В.И. Вернадского в преддверии Дня студента 23 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в теплой и дружелюбной атмосфере. На мероприятии присутствовали около 100 человек, среди которых были жители Балашихи, студенты, волонтеры и молодогвардейцы.

Алексей Демидов рассказал о своем жизненном пути, творчестве и становлении как актера театра и кино. Участники смогли задать вопросы и пообщаться с артистом.

В завершение встречи состоялась автограф-сессия, а все желающие сделали совместные фотографии с актером. Организаторами выступили управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи, РГУНХ имени В.И. Вернадского и отдел по работе с молодежью «СК «Союз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.