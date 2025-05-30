Александр Тихонов резко осудил идею отмены пенсий

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в эксклюзивном интервью Sport24 жестко раскритиковал предложение об отмене пенсий для россиян, родившихся после 1995 года.

Инициатива, выдвинутая предпринимателем Константином Малофеевым, по мнению легендарного спортсмена, приведет к катастрофическим последствиям.

78-летний Тихонов подчеркнул, что существующие выплаты едва позволяют пенсионерам сводить концы с концами.

«Это предложение без головы — люди просто начнут вымирать. Хотите эксперимент? Пусть сначала депутатам отменят пенсии», — заявил спортсмен, напомнив, что даже в нелюбимой им Норвегии природные богатства работают на благосостояние граждан.

Комментируя тезис о стимулировании рождаемости через отмену пенсий, Тихонов привел красноречивые сравнения. По его словам, в Белоруссии — беспроцентная ипотека, а у нас «десятилетиями судятся из-за кредитов под 11%». По его мнению, российские власти демонстрируют двойные стандарты.

Спортсмен заключил, что подобные инициативы дискредитируют саму идею социального государства.

«В Европе, которую я хорошо знаю, никто не ставит под сомнение право граждан на достойную старость», — заключил олимпийский чемпион.