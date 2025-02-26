Александр Дугин рассказал о проявлении любви государства к гражданам

«Вы знаете, в нашей истории мы как-то испытывали колоссальный недостаток в этом. Вот мы его любим, мы за него жертвуем жизнью, мы служим, а оно как-то по-разному к нам относится», — сказал Дугин.

По его словам, редко, когда государство действительно проявляет чувство любви. И, по его мнению, это необязательно должно быть так.

«Я думаю, что, может быть, это все очень непривычно, очень для нас странно было, но почему бы не сказать, что государство тоже должно любить своих героев? Должно их ценить и поощрять тех, кто служит прекрасно, и наказывать тех, кто служит плохо», — добавил философ.

Он считает, что государству можно придать чувство любви, потому что со стороны людей она есть, а со стороны государства — «не очень».

«И вот изменить это, мне кажется, было бы очень важно», — обозначил Дугин.

В среду в Красногорске прошел специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие более 100 молодых госслужащих. Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.