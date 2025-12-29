Александр Дугин назвал искусственный интеллект угрозой человечеству

Философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik заявил, что искусственный интеллект представляет собой угрозу для человечества и сравнил его с антихристом.

Дугин в своей авторской программе на радио Sputnik высказал мнение, что искусственный интеллект является антихристом и несет опасность для будущего человечества.

«Искусственный интеллект — по сути дела, это и есть антихрист. И мы идем к нему так же спокойно, как бараны на бойню. И если какие-то бараны вдруг начинают истерично верещать, дрыгать ножками, пытаться своими рожками кого-то остановить, таких баранов там считают белыми воронами или черными коровами — абсолютно видовым образом выпадающим», — сказал Дугин в эфире радио Sputnik.

По словам философа, человечество вступает в эпоху сингулярности, что может привести к его концу. Дугин отметил, что искусственный интеллект уже вытеснил человека из сферы интеллекта, а люди, утратившие осознание своей уникальности, становятся ненужными.

«Скоро искусственный интеллект будет работать, а мы будем только потреблять. Но на самом деле это он нас будет потреблять. Он уже нас потребил фактически. Это же интеллект — он вытеснил нас из сферы интеллекта. А человек, который давно забыл, что он носитель логоса, и превратился сам в какую-то пародию, в биоробота, он уже ни для чего не нужен», — заключил философ.

