Александр Бельский подвел итоги работы петербургского парламента за год

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга провели завершающее заседание перед летними каникулами. Председатель парламента Александр Бельский отметил, что в приоритете работы в этом году была поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также принятие важных законов для города.

Среди ключевых решений Бельский выделил закон о «наливайках», который разрабатывался более года и направлен на защиту интересов жителей. Он подчеркнул, что ограничения коснутся только заведений, нарушающих правила продажи алкоголя, а авторские бары смогут адаптироваться к новым требованиям.

Главным достижением года председатель назвал поправки к закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Теперь в программу включаются только те дома, жители которых поддержали переселение, а география расселения может быть ограничена районом, что особенно важно для Петербурга.

Бельский также рассказал о работе над законом о правилах выгула собак. По его словам, депутаты не спешат с принятием документа, чтобы учесть все нюансы и обеспечить ответственность владельцев животных. Он отметил важность учета и идентификации домашних и бездомных собак, а также взаимодействия с Ленинградской областью по этому вопросу.

В парламенте продолжается работа над законопроектами о движении карет в центре города и о работе пляжей. Бельский подчеркнул, что все законы будут приниматься только после тщательной проработки с участием всех заинтересованных сторон.

Говоря о предстоящих выборах депутатов, Бельский отметил, что пока особой политической активности не наблюдается, но ожидает ее роста к осенней сессии. Он также выразил мнение, что участники специальной военной операции могут в будущем занять места в органах власти.