Алаудинов: спецназ «Ахмат» продвинулся в Курской области на 1 км

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на участке возле деревни Нижняя Паровая в Курской области отряд спецназа «Каштан» продвинулся на 1 км. Об этом сообщает Газета.ru .

По его словам, военные продвинулись по территории в сторону леса, где располагались бойцы ВСУ. Они ликвидировали противника и закрепились на участке вместе с полком 1427.

«Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно», — сказал Алаудинов.

Он еще упомянул о неудачной попытке украинцев «заскочить» на опорный пункт 810-й бригады ВС РФ.

Ранее командир спецназа «Армат» сообщил, что порядка 60 бойцов ВСУ оставили свои позиции на одном из участков в Курской области. Они ушли в сторону границы, все бросив.