«Аква-вита» и наказание за опоздание: перечислены факты о русской водке

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Изначально попавшую на Русь водку называли «аква вита», она казалась слишком крепкой, до 1399 года ее в стране не делали, а современное название появилось лишь в XVII веке, сообщает «Вечерняя Москва».

«Изначально русская водка, или перегонное вино, изготавливалась в основном из пшеницы, ржи и других крахмалосодержащих продуктов, включая картофель и свеклу. В процессе брожения дрожжи превращают эти вещества в этиловый спирт. Однако алкоголь обладает и негативными эффектами: зависимостью, обезвоживанием и риском заболеваний желудка», — заявил врач-терапевт Андрей Звонков.

По его словам, стандартная доза — это один миллилитр напитка на килограмм веса, превышение приводит к токсическим эффектам, а этанол раздражает слизистую желудка.

Петр I использовал водку как наказание: опоздавший должен был выпить «штрафную» из полуторалитрового кубка.

31 января отмечают День рождений русской водки. Ровно 160 лет назад Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».