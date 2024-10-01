Акцию поддержки участников СВО провели в Волоколамске филиале Красногорске

В стенах Волоколамского филиалаКрасногорского колледжа прошла акция по сбору гуманитарной помощи для военных, приуроченная к празднованию Дня среднего профессионального образования. Активными ее участниками стали не только студенты, но и преподаватели, а также родители обучающихся, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Продукты, медикаменты, средства личной гигиены, строительные и хозяйственные инструменты и приспособления передали в Центр поддержки участников СВО, чтобы в самое ближайшее время их доставили военнослужащим.

«Большая благодарность всем, кто приносит гуманитарную помощь для наших военных! Пока мы вместе, едины, наша страна будет оставаться крепкой и могучей и сможет дать отпор любому врагу», — отметила заместитель главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова.

Оказать посильную помощь нашим бойцам может каждый. Центр поддержки продолжает свою работу по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская пл., д. 2А (здание бывшего книжного магазина «Подвиг»). Список вещей, актуальных для сбора, можно посмотреть в Telegram-канале «Волоколамск#СвоихНеБросаем».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.