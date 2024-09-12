Акция по раздельному сбору отходов пройдет 15 сентября в Долгопрудном
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
15 сентября на территории жилого комплекса «Новые Водники» в округе Долгопрудный состоится мероприятие по сортировке отходов. Все желающие смогут принести мусор на переработку. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Организаторы будут принимать следующие отходы:
- макулатура: крафт-бумага, пульперкартон, втулки, бумага;
- упаковка тетра-пак;
- стеклотара;
- твердые пластики;
- мягкие пластики, пленки;
- крышечки;
- металл, жестяные банки, фольга;
- текстиль на переработку и благотворительность.
Акция проходит с помощью волонтеров и при поддержке партнеров. Программа активностей будет объявлена по мере окончательного утверждения.
Дата проведения — 15 сентября, время — с 12:00 до 13:30, место — ЖК «Новые Водники».
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