Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:48

Акция по раздельному сбору отходов пройдет 15 сентября в Долгопрудном

15 сентября на территории жилого комплекса «Новые Водники» в округе Долгопрудный состоится мероприятие по сортировке отходов. Все желающие смогут принести мусор на переработку. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Организаторы будут принимать следующие отходы:

макулатура: крафт-бумага, пульперкартон, втулки, бумага;

упаковка тетра-пак;

стеклотара;

твердые пластики;

мягкие пластики, пленки;

крышечки;

металл, жестяные банки, фольга;

текстиль на переработку и благотворительность.

Акция проходит с помощью волонтеров и при поддержке партнеров. Программа активностей будет объявлена по мере окончательного утверждения.

Дата проведения — 15 сентября, время — с 12:00 до 13:30, место — ЖК «Новые Водники».

Ранее акции по раздельному сбору отходов в Подмосковье, организованные Ногинским региональным оператором, прошли в городских округах Реутов и Балашиха. Всем участникам были разъяснены правила сбора вторсырья и даны рекомендации по утилизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.