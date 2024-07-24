Акция «Письмо солдату!» пройдет для жителей Реутова

Мероприятие организуют молодогвардейцы Реутова. Оно начнется в 15:00.

Каждый посетитель парка сможет сделать открытку своими руками, написать пожелания и благодарности бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Реутовчане активно участвуют в акциях по сбору помощи для жителей новых регионов, а также поддерживают земляков, которые защищают нашу страну «за ленточкой».

Грузы с гуманитарной помощью регулярно уезжают из Реутова как в распределительный центр в Балашихе, так и непосредственно в зону проведения СВО. На этой неделе очередная машина отправилась от здания реутовской Администрации. Груз, в состав которого вошел также коптер от главы округа Филиппа Науменко лично сопровождает депутат МосОблДумы Тарас Ефимов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.