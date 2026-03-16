Акция «Первые за чистое Подмосковье» стартовала в регионе

Акция «Первые за чистое Подмосковье» проходит в Московской области с 16 по 27 марта и охватывает 56 муниципалитетов. Для школьников организуют экскурсии на предприятия городского коммунального хозяйства в рамках профориентационной работы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе акции учащиеся посетят организации коммунальной сферы и познакомятся с работой дворников, водителей, слесарей и других специалистов. Школьникам расскажут о подготовке служб к зимнему периоду и продемонстрируют специализированную технику, которая обеспечивает чистоту и порядок на улицах региона.

Программа направлена на расширение знаний о принципах жизнедеятельности города. Участники узнают, как устроена сеть улиц, скверов и парков, а также как функционирует система содержания городской инфраструктуры.

В министерстве образования Московской области отметили, что акция способствует формированию экологической культуры, профессиональному самоопределению школьников и расширению их кругозора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.