Акция «Добрый Новый год» началась в Кашире

С 25 ноября по 8 декабря на территории г. о. Кашира в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело» проводится акция «Добрый Новый год», направленная на сбор сладких подарков и игрушек для детей из новых субъектов Российской Федерации, а также приграничных районов Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все собранное, а это сладости и игрушки будем отвозить на склад в Одинцово. Данная акция сможет подарить радость и тепло этим детям в преддверии Нового года. Каждый житель может внести вклад и сделать доброе дело!» — поделилась директор Каширского молодежного центра Нина Моргунова.

Пункт приема гуманитарной помощи работает ежедневно с 9:00 до 21:00 в Каширском молодежном центре по адресу: г. Кашира, ул. Ленина, д. 9, корпус 1. Телефон: 8 (49-66) 95-20-29.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.