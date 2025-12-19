Акции «Сад Памяти» и «Сохраним лес» формируют экологическую культуру целых поколений

Итоги шестого сезона Международной акции «Сад Памяти» и седьмого сезона Всероссийской акции «Сохраним лес» подвели на пресс-конференции в Москве. К участникам и организаторам лесовосстановительных акций обратился Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

«Работа по охране лесов ведется в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“. До 2030 года на реализацию соответствующих мероприятий запланировано больше 70 млрд рублей. Средства будут в том числе направлены на создание и модернизацию питомников, уход за лесными культурами, формирование запаса семян, закупку специальной техники», — в своем обращении отметил Дмитрий Патрушев.

Ежегодно акции «Сад Памяти» и «Сохраним лес» объединяют миллионы людей в деле сбережения и приумножения российских лесов. Эти общественные инициативы формируют экологическую культуру целых поколений.

«В этом году Международная акция „Сад Памяти“ стала одним из ключевых мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе акции высажено свыше 30 млн деревьев в память о погибших в годы войны. К участию в мероприятиях акции присоединились свыше 500 тыс. человек по всей России, а также в 80 зарубежных странах», — подчеркнул заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Самыми активными участниками акции стали: Луганская Народная Республика, республики Башкортостан и Дагестан, Московская область, Краснодарский край. В рейтинге регионов учитывалось число высаженных деревьев, количество участников и медийная заметность.

Осенью традиционно прошла Всероссийская акция «Сохраним лес». Она проводятся в рамках исполнения Указа Президента России В. В. Путина в поддержку Национального проекта «Экологическое благополучие».

«В этом году в мероприятиях акции приняли участие свыше 1 млн человек из 89 регионов России. Всего за семь лет проведения акции высажено свыше 430 млн деревьев. Надеемся, в следующем году общее количество деревьев, высаженных в рамках акции, достигнет 500 млн. Эти действительно впечатляющие цифры говорят о том, что сохранение лесов становится приоритетом для многих жителей нашей страны», — подчеркнул Вячеслав Спиренков.

Среди лидеров в рамках проведения акции отмечены: Республика Калмыкия, Алтайский край, Белгородская, Иркутская и Кемеровская области. Победителям вручили дипломы и памятные подарки.