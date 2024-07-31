«Активные граждане» выберут победителей конкурса фотографий «Планета Москва»
Участники проекта «Активный гражданин» смогут проголосовать за лучшие снимки фотоконкурса «Планета Москва», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что властям удалось преобразить столицу в пространство будущего с градостроительными объектами высокого уровня и качества.
Любовь граждан к мегаполису отразилась посредством 1746 профессиональных и любительских работ, присланных на конкурс «Планета Москва» со всей страны. Из них 119 вышли в финал.
Всего в конкурсе, который проводит департамент градостроительной политики, в этом году приняли участие 224 человека. «Активные граждане» выберут победителей в 5 номинациях.
Снимки финалистов будут представлены на выставке, которая откроется в преддверии Дня города. Там же состоится церемония награждения. Победители получат памятные призы и подарки.
Проект «Активный гражданин» реализуется с 2014 года. За это время к нему присоединились порядка 7 млн человек, которые принимают решения по развитию столицы путем голосования.