«Активные граждане» выберут победителей конкурса фотографий «Планета Москва»

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что властям удалось преобразить столицу в пространство будущего с градостроительными объектами высокого уровня и качества.

Любовь граждан к мегаполису отразилась посредством 1746 профессиональных и любительских работ, присланных на конкурс «Планета Москва» со всей страны. Из них 119 вышли в финал.

Всего в конкурсе, который проводит департамент градостроительной политики, в этом году приняли участие 224 человека. «Активные граждане» выберут победителей в 5 номинациях.

Снимки финалистов будут представлены на выставке, которая откроется в преддверии Дня города. Там же состоится церемония награждения. Победители получат памятные призы и подарки.

Проект «Активный гражданин» реализуется с 2014 года. За это время к нему присоединились порядка 7 млн человек, которые принимают решения по развитию столицы путем голосования.