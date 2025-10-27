Активисты Воскресенска стали победителями чемпионата по оказанию первой помощи

Активисты из Воскресенска одержали победу в региональном чемпионате по оказанию первой помощи. Его финал прошел в Щелкове. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный чемпионат по оказанию первой помощи объединил более 150 активистов Московской области в составе 26 команд. По результатам мероприятия первое место заняла команда «Трешка» городского округа Воскресенск. Призером второго места стала команда «Первые-10» муниципального округа Чехов. Третье призовое место получила команда «Восьмерка» округа Щелково.

Каждая команда получила маршрутный лист с программой основного этапа, который включал три задания. Участники продемонстрировали свои навыки в сердечно-легочной реанимации взрослого человека, а также решали две ситуационные задачи — «Люстра» и «Самокатчик». В первой задаче активисты оказывали помощь трем пострадавшим — человеку без сознания, человеку с частичной непроходимостью дыхательных путей и раненому с осколком на руке. Во второй задаче участники помогали четырем пострадавшим — человеку без сознания, человеку с кровотечением из носа, а также двум паникующим людям, один из которых имел венозное кровотечение на руке.

В качестве подготовки к соревнованиям участники посещали мастер-классы, изучали теоретические материалы и отрабатывали полученные знания на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.