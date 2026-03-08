Активисты распространили фейк о массовой гибели оленей в парке «Лосиный остров»

В соцсетях появилась информация о якобы произошедшей массовой гибели пятнистых оленей на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Московской области. К публикации приложили фотографию двух животных, не уточнив никаких деталей. Представители Лосиной биостанции рассказали, что на самом деле распространившиеся сообщения не соответствуют действительности.

Авторы поста утверждают, что погибло свыше 30 особей, однако никаких доказательств не предоставили. Не объясняется, почему на снимке показаны лишь два оленя и не уточняется, где находятся остальные, а также что стало причиной их смерти.

Вместо ответов на эти вопросы к материалу прикреплена петиция с требованием разослать обращения в государственные органы.

Эксперты отмечают, что некоторые общественные движения используют недостоверную информацию и скандалы для привлечения внимания. В данном случае речь идет об активистах, протестующих против строительства дороги в Королеве.

Специалисты Лосиной биостанции подтвердили, что в этом году были отдельные случаи, когда бездомные собаки нападали на пятнистых оленей. По каждому такому инциденту компетентные сотрудники составили официальные документы, которые заверили представители ветслужбы и городской полиции.

Эксперты научного отдела объяснили ситуацию: в больших лесопарках Московской области бродячие псы фактически заменяют диких хищников, которые обычно охотятся на парнокопытных животных. Собаки постоянно перемещаются — то заходят в города и деревни, то уходят обратно в лес. Из-за этого их очень трудно поймать.

Сотрудники биостанции задаются вопросом о том, какой смысл распространять откровенную дезинформацию, вводить граждан в заблуждение и подталкивать их к противостоянию? Из-за большого количества снега в этом сезоне диким копытным животным стало сложнее передвигаться, что повысило их уязвимость, но ни о какой массовой гибели животных речи не идет.

